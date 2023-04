Les trains circulent à nouveau à Bruxelles après l'interruption du trafic suite à un incendie dans les toilettes

Plus aucun train ne pouvait circuler depuis 6h55, mais après une inspection des lieux par les pompiers, le trafic a repris, a précisé Infrabel. La cause des fumées était dans un premier temps inconnue, mais les hommes du feu ont découvert par après qu'elles provenaient d'une des toilettes de la gare Central. Un sèche-mains électrique a pris feu et comme la porte des toilettes était fermée, de la fumée s'est répandue également dans le tunnel des voies 5 et 6, en direction de la gare du Midi. "

Le système de détection incendie s'est déclenché et le trafic ferroviaire a donc été interrompu, le temps de l'inspection des pompiers", a expliqué une porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.



Des retards étaient encore à prévoir en matinée. Le gestionnaire du réseau tablait sur un retour complet à la normale à la mi-journée. L'ensemble du trafic a été fortement chahuté en raison de l'incident, plusieurs trains devant rester immobilisés, également dans des gares extérieures à Bruxelles.

Peu après 09h00, une centaine de trains ont dû être partiellement ou totalement supprimés, notamment tous les trains P (heures de pointe), afin de désencombrer le réseau.