Mauvaise nouvelle pour les personnes souffrant d’allergie : les bouleaux sont en pleine floraison

Nez bouché, respiration difficile, les yeux qui piquent. De nombreux Belges en souffriront encore dans les prochaines semaines, car les bouleaux sont à présent en pleine floraison. "Lors des semaines précédentes, il y avait encore moins de 75 grains de pollen par mètre cube en Belgique", explique l'allergologue Didier Ebo, de l'hôpital universitaire d'Anvers. "En dessous de ce seuil, la plupart des patients ne se plaignent pas.

Mais depuis le week-end dernier, nous avons dépassé le seuil critique de 400 grains par mètre cube. Dans les jours et le week-end à venir, de nombreuses personnes souffriront donc du rhume des foins. Quelque 20 à 22 % de notre population est allergique aux pollens d'arbres. Parmi eux, environ 98 % sont allergiques au bouleau".

La saison du pollen de bouleau a donc officiellement commencé, selon Ebo. "Surtout si le temps est clément. S'il ne pleut pas, qu'il y a beaucoup de vent et que le soleil brille, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de pollen dans l’air dans les jours à venir.