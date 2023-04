Charles Michel sous le feu des critiques pour ses nombreux déplacements, coûteux et polluants

Le week-end dernier, le journal français Le Monde publiait un article critiquant le président du Conseil européen pour ses "nombreux voyages coûteux et polluants". Auparavant, des questions avaient également été soulevées quant à ses qualités de dirigeant. "Personne n'envisage de le démettre de ses fonctions, mais les critiques à l'encontre de Charles Michel se font de plus en plus insistantes", a déclaré, ce mercredi, la journaliste Barbara Moens, de Politico.eu, dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1.