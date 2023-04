"D’ici 2026, il manquera 4.000 kots d’étudiants à Louvain"

Selon Ann Gaublomme, plusieurs raisons expliquent l'augmentation de la demande. "Il y a d'abord le facteur démographique : le nombre de jeunes de 18 ans augmente. Les étudiants prennent également plus de temps pour terminer leurs études : il n'est pas rare qu'un cursus de quatre ans prennent cinq ou six ans. En outre, les étudiants suivent plus souvent des cours supplémentaires en plus de leurs études de base. Par conséquent, ils restent également plus longtemps dans leur kot".

Ann Gaublomme poursuit en soulignant que de plus en plus de personnes préfèrent s'installer dans un kot plutôt que de faire la navette entre leur domicile et l’université. Le nombre d'étudiants étrangers à la KU Leuven est également en augmentation.

La pénurie de chambres d'étudiants n'est pas un problème propre à Louvain. À Gand, Bruxelles et Anvers aussi, le problème s'aggrave : "Il n'y a pas de solution miracle. Peut-être devrions-nous aussi miser à nouveau sur la formule du kotmadam. Les familles qui disposent d'une chambre libre pourraient être incitées à héberger un étudiant. Il peut aussi y avoir des ajouts de chambres, par exemple dans des endroits situés en dehors du périphérique.