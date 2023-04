Il n’y aura plus de distributeurs Coca-Cola dans les écoles secondaires

Ces dernières années, le nombre de distributeurs de boissons rafraîchissantes dans les écoles avait déjà été considérablement réduit. Actuellement, il y en a encore un millier dans toute la Belgique. "Nous avons adapté notre présence dans les écoles étape par étape", explique Eva Lefevre, de Coca-Cola, à la rédaction de VRT NWS. "Par exemple, nous ne sommes déjà plus présents, depuis un certain temps, dans les écoles primaires. Dans les écoles secondaires, nous ne proposons que de l'eau minérale et des boissons sans sucre.

La décision a donc été prise d'arrêter complètement les distributeurs automatiques dans les écoles secondaires. "Nous pensons qu'il est important de suivre de près le débat social et de s'engager dans l'autorégulation", explique Eva Lefevre. "Ainsi, pour mieux répondre aux attentes de la société, nous supprimons les distributeurs automatiques dans les écoles secondaires.

Pour être clair, la mesure ne s'applique qu'aux écoles secondaires. "Dans les écoles supérieures et les universités, rien ne change pour l'instant. Par ailleurs, cette mesure ne concerne que les distributeurs automatiques exploités par le géant des boissons rafraîchissantes lui-même. Les autres entreprises qui proposent des distributeurs de boissons rafraîchissantes dans les écoles pourront continuer à offrir des produits Coca-Cola après la fin de l'année.