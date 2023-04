Le roi Philippe et le prince Gabriel sont arrivés en Guyane

Le souverain belge, qui est accompagné pour la première fois officiellement par son fils ainé Gabriel, est arrivé en Guyane française. Il assistera jeudi matin au lancement d’Ariane 5, depuis le centre spatial de Kourou. La fusée doit mettre en orbite un satellite qui explorera la planète Jupiter et ses lunes glacées, dans le cadre de la mission Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) de l’Agence spatiale européenne. Plusieurs instituts belges - l'institut Star (ULiège), le Centre spatial de Liège, l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) et l'Observatoire royal de Belgique (ORB) - ont été impliqués dans le projet et suivront ces prochaines années avec grand intérêt le voyage de la sonde.