Les prisons de Malines, Haren, Termonde et Beveren organisent des Jobdays, alors que 600 postes restent vacants

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, des Jobdays seront organisés le 22 avril à Haren, le 29 avril à Termonde, le 6 mai à Beveren et le 13 mai à Malines. D’après le ministre de la Justice (photo), "il est clair que la procédure de recrutement accélérée, lancée en juillet dernier, apporte une évolution positive quant au recrutement du personnel pénitentiaire".

Depuis l'été dernier, un total de 1.014 personnes ont ainsi été recrutées au sein des établissements pénitentiaires. Si l'on en soustrait les départs à la retraite et autres départs, on arrive à un nombre net de 475 nouveaux employés. Conséquence: à l'exception des nouvelles prisons de Haren et de Termonde, 98,4 % des cadres du personnel sont actuellement pourvus pour les fonctions relatives à la surveillance pénitentiaire, contre 94 % en juillet.

Les journées de recrutement organisées à Anvers et Arlon se sont avérées un succès. "A Arlon, 140 personnes y ont participé, dont 70 étaient aptes à remplir un poste vacant. Elles peuvent toutes commencer à travailler", indiquait Vincent Van Quickenborne. Les personnes engagées reçoivent un contrat de 2 ans maximum. "C’est un emploi bien rémunéré et qui donne la possibilité d’obtenir un contrat fixe, avec une bonne pension", souligne le ministre.