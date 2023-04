La nomination de Dalilla Hermans à une mission culturelle pour la ville de Bruges déchaîne des attaques anti-woke

Dans un article publié dans le quotidien flamand De Standaard - et dont le site DaarDaar propose une traduction en français -, le journaliste Jeroen Struys écrit que la nomination de Dalilla Hermans (photo, à droite) à une mission culturelle pour Bruges a provoqué la colère du Vlaams Belang, avant que la N-VA ne lui emboîte le pas. Le combat contre le mouvement woke, qui se fait de plus en plus violent, aboutit à des attaques personnelles et des propos racistes nauséabonds.