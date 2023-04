Une publicité vous propose une valise Samsonite à 1,95 euro ? Attention à cette arnaque sur les réseaux sociaux

Des messages circulent sur Facebook et d'autres réseaux sociaux faisant croire qu'il est possible d'obtenir une valise Samsonite pour seulement 1,95 euro. L'émission "De Inspecteur", avec Sven Pichal sur Radio 2 (VRT), a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Car c'est évidemment trop beau pour être vrai. "En effet, il y a de très nombreuses escroqueries en ligne utilisant notre marque", prévient Joeri Van Holder, responsable du marketing numérique chez Samsonite. "Vous ne verrez jamais la valise que vous avez achetée et en plus 50 euros seront débités chaque semaine de votre compte, sans que vous l'ayez demandé".