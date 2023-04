Björn Rzoska, chef de groupe Groen au Parlement flamand, quitte la politique nationale

Björn Rzoska est membre du Parlement flamand depuis près de dix ans et est chef de file Groen depuis 2014. Mais il cèdera cette fonction à la fin de l’année. "Je pense qu’il est normal d’annoncer clairement ses intentions aux électeurs. En ce qui me concerne, la priorité en 2024 est la commune de Lokeren. Après 18 ans d'opposition, il est temps qu'un vent nouveau souffle à Lokeren, une ambition qui m'occupera entièrement l'année à venir et les années suivantes", a expliqué Björn Rzoska. "J’indique clairement aux habitants de Lokeren que j’opte à 100% pour leur commune".

"Je suis entré en politique pour réaliser des choses. Une bonne opposition forte est nécessaire. Mais à un certain moment on a envie de déplacer des montagnes. Cela peut aussi se faire depuis l’opposition, mais au prix de sueur et de larmes. Avec un mandat dans la majorité, on peut réaliser nettement plus", expliquait Rzoska.

Il espère pouvoir changer des choses dans le domaine de la mobilité dans sa commune. "Il y a beaucoup d’endroits qui sont dangereux pour les cyclistes. Je voudrais volontiers y faire quelque chose".