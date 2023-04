L'enseignement à domicile prisé en Flandre: le nombre d’élèves a presque triplé en cinq ans

Au cours de l'année 2017-2018, la Flandre comptait 1.082 enfants scolarisés à domicile. Cinq ans plus tard, leur nombre était passé à 2.548, ce qui représente une progression de 135%. Plus précisément, quelque 1.148 enfants en âge d’aller à l’école primaire reçoivent leur instruction à la maison. C’est une augmentation de 177%. Les adolescents de secondaires sont 1.400 à être scolarisés à la maison - soit deux fois plus qu’il y a 5 ans. Les chiffres indiquent aussi que l’augmentation a lieu en Flandre rurale avant tout et moins dans les centres urbains.

Corollairement, le nombre d'inspections à domicile a aussi progressé. L'an dernier, celles-ci ont été deux fois plus nombreuses que l'année précédente, soit 739 contrôles au cours de l'année 2021-2022. Le nombre d'évaluations positives reste stable, à l'exception de Bruxelles où les rapports négatifs augmentent sensiblement.

A noter que l'enseignement à domicile est encore plus populaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon des données récentes, quelque 3.500 enfants suivaient en effet leur scolarité à la maison. Des chiffres aussi en augmentation année après année dans l’enseignement francophone.