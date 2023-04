Le squelette découvert à Gand est-il celui de Judith ? Les recherches avancent

Mais le squelette d’Aix-la-Chapelle est-il bien celui de Charlemagne ? Plusieurs éléments concordent. Selon les textes, Charlemagne était d’une stature imposante pour son époque. Or les reliques sont celles d’un homme d'1,84 m, avec une telle taille il aurait été plus grand que 98% de ses contemporains. Les ossements sont également ceux d’un vieil homme, l’empereur étant mort septuagénaire.

"Il pourrait donc s'agir de lui. S'il reste encore de l'ADN utilisable sur le squelette, une recherche de correspondance est possible. Mais cela semble être une piste difficile à vérifier".

"L'archevêché nous a indiqué que l'obtention de l'ADN d'un saint n'est pas une mince affaire. Le diocèse d'Aix-la-Chapelle doit être contacté. C'est lui qui décidera en dernier ressort si cela est possible ou non. Un dossier volumineux doit être préparé et une demande formelle doit être faite, de préférence par courrier. Si de véritables fouilles doivent avoir lieu, je considère que les chances sont très faibles. On ne sait jamais, il est possible que des échantillons aient déjà été prélevés..."