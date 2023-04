Une élève d’une école brugeoise agressée sexuellement par un footballeur israélien à Athènes

Une étudiante de 17 ans, élève de l’école de l’Abbaye de Zevenkerken à Bruges en voyage scolaire en Grèce, a été agressée sexuellement à Athènes par un footballeur professionnel israélien évoluant dans le club grec Volos FC. L'information, parue dans plusieurs médias grecs, a été confirmée mercredi par l’école et le service public fédéral Affaires étrangères, lui-même informé par l'ambassade de Belgique à Athènes. Le gardien de but a été arrêté par la police et suspendu par son club de football.