Une enquête sur la présence de pesticides dans les chambres à coucher en zones rurales

Des études européennes effectuées par le passé ont révélé que dans certaines chambres à coucher en Belgique et aux Pays-Bas des résidus de pesticides nocifs ont été retrouvés. Il s’agissait de substances qui peuvent être cancérigènes ou nuire à la fertilité.

Avec l’opération "SOS chambre à coucher" (‘SOS Slaapkamer’), l’Association pour la vie et le jardinage écologiques (Velt) veut poursuivre ces études et lance un appel à l’aide de bénévoles. "D’année en année, nous recevons toujours plus de questions de citoyens qui résident en milieu rural et sont inquiets face à l’utilisation de pesticides", explique Geert Gommers, expert en pesticides auprès de Velt.

"Concrètement, cela veut dire que nous sommes à la recherche de 100 à 150 familles qui habitent à la campagne et qui sont prêtes à ne pas nettoyer leurs chambres à coucher pendant deux semaines, du 26 mai au 9 juin. Pour le bien de la science ! Ensuite elles recevront un kit de test avec lequel elles peuvent aspirer la poussière dans ces chambres. L’échantillon devra ensuite être envoyé au laboratoire pour analyse", précise Gommers.