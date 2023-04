Une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne démantelée par la PJF de Louvain

D'après le parquet de Louvain, grâce au vaste réseau de contacts établis au sein des différents ports, l'organisation a réussi à faire passer plusieurs tonnes de cocaïne en contrebande et à les revendre pour effectuer des bénéfices substantiels. Les criminels ont fait usage de diverses sociétés écrans et de modes opératoires leur permettant de passer entre les mailles du filet de la justice, afin de vendre de grandes quantités de cocaïne à travers l'Union européenne. Le parquet de Louvain estime que la bande a ainsi réussi à gagner plus de 180 millions d'euros dans ce commerce lucratif illégal. "Cet argent a été investi dans des crypto-monnaies d'une part et dans divers projets immobiliers dans le pays et à l'étranger d'autre part", précise le parquet.

Les 30 et 31 mars, les enquêteurs belges ont effectué neuf perquisitions à Louvain, Lubbeek, Boutersem, Rumst, Anvers et Berchem-Sainte-Agathe, pendant que huit autres étaient réalisées aux Pays-Bas et à Madrid, en Espagne. Au total, cinq personnes ont été interpellées. "L'un des individus, un homme de 36 ans originaire de Lubbeek, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Louvain", a expliqué le parquet, qui a souligné que la chambre du conseil a confirmé la prolongation de sa détention le 4 avril.

Un deuxième suspect, un homme de 33 ans, a été arrêté en Espagne en vue de son extradition. Les trois autres personnes ont été remises en liberté après avoir été interrogées. Lors des différentes interventions, les enquêteurs ont saisi environ 1,2 million d'euros de crypto-monnaies sur différentes plateformes.

La PJF de Louvain a reçu l'appui du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC), spécialisé dans les enquêtes cryptographiques. Le parquet de Louvain a en outre détaillé que 50.000 euros en espèces, une Audi Q3, des bijoux exclusifs, des montres et des articles de luxe ont été saisis. "Les différents comptes bancaires des prévenus ont été bloqués et deux locaux commerciaux ainsi qu'une maison aux Pays-Bas ont aussi été saisis. De nombreux téléphones ont également été trouvés, parmi lesquels peut-être des nouveaux téléphones PGP, que les prévenus utilisaient pour leurs activités criminelles", a conclu le parquet de Louvain.