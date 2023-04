Deux jeunes loups de la meute limbourgeoise repérés aux Pays-Bas

Deux loups nés en 2021 à Hechtel-Eksel en province du Limbourg viennent de migrer aux Pays-Bas. C'est l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO) qui l'annonce, après que des chercheurs néerlandais aient retrouvé l'ADN des deux animaux belges sur une série de moutons et un poney tués. L'un des loups n’est pas allé plus loin que le Limbourg néerlandais, tandis que l'autre s’est aventuré jusqu’à la province de Gueldre, au centre des Pays-Bas. Il y a probablement trouvé une femelle.