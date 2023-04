Les arrestations pour ivresse publique seront mieux encadrées et assorties de droits accrus

Ainsi, la durée minimale de deux heures de privation de liberté est supprimée. La durée maximale est en revanche maintenue. La personne arrêtée doit être informée de la raison de sa détention, la durée limite de celle-ci, la procédure appliquée et d'éventuelles mesures de contrainte. "Les personnes arrêtées seront mieux accompagnées et auront une plus grande sécurité juridique, maintenant que les choses sont plus claires".

Les personnes privées de liberté pour ébriété pourront prévenir ou consulter une personne de confiance, recevoir une aide médicale et, selon l’heure de l’arrestation, demander éventuellement à recevoir un repas. Elles pourront aussi recevoir de l’eau et utiliser les sanitaires.

Un officier de la police administrative sera dorénavant impliqué dans l’encadrement d’une personne en état d’ébriété. Il devra gérer l’arrestation, l’enregistrer dans un registre et en informer le bourgmestre.