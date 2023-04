Les Serres royales de Laeken sont ouvertes au public, jusqu'au 7 mai

Le plus long parcours débute par une promenade dans les jardins du Domaine royal, au cours de laquelle il est possible d'admirer un panorama sur les serres. La visite se poursuit à l'intérieur des verrières. Le visiteur traverse alors la Serre du Congo, dédiée aux plantes subtropicales, le Jardin d'hiver et ses fougères arborescentes, sous la plus grande coupole du complexe, ou encore l'Embarcadère, qui servait autrefois de lieu d'accueil des visiteurs.

Au total, ce sont plus d'une trentaine de jardiniers qui travaillent à l'entretien des plantations et du domaine de 186 hectares, tout au long de l'année. "On commence dès maintenant à se préparer pour l'année prochaine", expliquait Johan Lauwers, le jardinier en chef des Serres.