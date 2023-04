Le Musée Vleeshuis d’Anvers rappelle que James Ensor était aussi mélomane et compositeur

Le Musée Vleeshuis est en quelque sorte le musée des instruments de musique d’Anvers - qui contient notamment une collection de précieux clavecins et de pianos (photo) -, mais il est bien davantage encore. Il met en scène six siècles de musique et de danse dans la ville, il raconte les histoires des chansons de gestes, explique la fabrication des instruments de musique et lève le rideau sur les premières salles de bals et d’opéra anversoises.

On y découvre aussi l’histoire des crieurs, des ménestrels, des carillonneurs si typiques pour la Flandre. Et on peut y écouter la musique des rues, des tours et des kiosques, des églises, des salles de bal et des théâtres. L’impression musicale est aussi évoquée, dans une ville qui posséda aux 16e et 17e siècles l’entreprise d’édition et d’imprimerie de Christophe Plantin, reprise ensuite par Jan Moretus. C’est l’une des plus importantes qui aient jamais été établies en Belgique et qui vendit des livres dans toute l’Europe.