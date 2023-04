"Stille Levens": une collection de coquillages ouvre souvent la voie à d’autres natures mortes

Des fleurs, des fruits, des moules et des poissons, des coquillages ou un oiseau de plage qui se repose. Parfois un paquet de produit lessive, un livre ou un stylo à bille, une cuiller, des lettres d’amour. Autant de natures mortes, qui ne sont pas anodines cependant, parce qu’elles en disent souvent long sur l’artiste qui les a peintes. C’est notamment ce qu’a voulu démontrer le Gantois Koen Broucke, qui a sélectionné les œuvres de plus de 40 artistes qui sont exposées dans les Galeries vénitiennes. Derrière ces natures mortes se cachent un portrait intime, souvent vulnérable, et une vision du monde.

C’est une œuvre du peintre, dessinateur et illustrateur ostendais Léon Spilliaert (1881-1946) qui a donné à Koen Broucke le fil rouge de l’exposition "Stille Levens". Il s’agit d’une nature morte avec des coquillages, une bouteille et une boîte. Spilliaert avait sans doute ramassé des coquillages sur la plage ou la digue pendant ses longues promenades nocturnes autour d’Ostende, lorsqu’il souffrait d’insomnies. La bouteille contient du Laudanum, un analgésique courant à l’époque, et la boîte est en fait un pilulier. Ces objets nous apprennent davantage sur l’artiste, qui était souvent malade. Il souffrait d’ulcères à l’estomac et était parfois longtemps alité. Il est possible que cette nature morte en ait révélé davantage sur lui qu’il ne l’aurait voulu, estime Koen Broucke.