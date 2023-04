Colruyt impose une limite d'achat pour certains produits de base : est-ce le début d'une baisse générale des prix ?

Les clients de Colruyt font-ils à nouveau des stocks ? La chaîne de supermarchés demande à ses clients de n'acheter qu'un maximum de 10 pièces pour la farine, le sucre, le sel et les frites surgelées. "Il s'agit principalement de produits de base de notre propre marque "Everyday". Les clients peuvent en acheter un maximum de 10 pièces", explique Eva Biltereyst de Colruyt. "De même, pour 4 types de frites surgelées, les clients peuvent acheter un maximum de 4 sacs.

Le fait que les prix des produits de base baissent à nouveau n'a pas échappé non plus à Els Breugelmans, experte en commerce de détail et professeur de marketing à la KU Leuven. "Les produits de base tels que la farine et le sucre doivent uniquement être emballés, ce qui n'entraîne pas de coûts de production élevés. Comme le prix des céréales a de nouveau baissé sur le marché, on constate également un effet immédiat sur les prix.

"Le marché des denrées alimentaires semble se rétablir, mais cela ne signifie pas que nous allons déjà le voir immédiatement dans les prix d'autres denrées alimentaires", tempère Els Breugelmans. "D'autres facteurs de coût entrent en jeu. Les coûts énergétiques, les coûts salariaux et la combinaison de différentes matières premières signifient qu'il n'y aura pas de redressement immédiat des prix des denrées alimentaires."