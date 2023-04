Dans la réserve naturelle du Zwin, des nids de cigognes peuvent être observés en livestream

La présence de cigognes au Zwin durant la période de reproduction n’est pas neuve, mais il est assez rare que neuf couples soient en train de couver au même moment dans les nids surélevés installés dans la réserve naturelle.

Ces oiseaux sont rentrés de leur migration en Espagne ou dans le nord de l’Afrique, et ils reviennent souvent dans le nid qu’ils occupaient l’année précédente. Plus ils rentrent tôt, plus ils sont certains que ces nids soient encore libres.

La naissance des cigogneaux est attendue pour la fin du mois d’avril. Il sera possible de l’observer en direct, grâce à des caméras installées aux abords de deux nids. Pour les amateurs, il suffit de se rendre sur le site internet du Zwin.