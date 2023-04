De plus en plus de médecins généralistes en Belgique refusent de nouveaux patients

Près de 3.000 médecins ont participé - dont 1146 intégralement - à l'enquête sur l'emploi du temps des généralistes. Elle a été réalisée à la demande du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) et de la Commission de planification - offre médicale du SPF Santé publique, en vue de la fixation du quota de médecins généralistes pour 2029. Le rapport a été rendu public lundi.

L'enquête devrait notamment permettre de mieux connaître le nombre d'heures de travail hebdomadaire d'un médecin généraliste à temps plein et la manière dont ces heures sont occupées. Selon le rapport, les médecins consacrent la majeure partie de leur temps (73 %) aux interactions directes avec les patients. Le reste du temps est consacré à des tâches médicales et non médicales, telles que le service de garde ou la gestion des dossiers et de l'agenda.

Des disparités régionales ont été relevées. Les interactions avec les patients sont plus longues à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre.

L'enquête montre qu'en Flandre, les médecins plus âgés et de sexe masculin ont tendance à avoir des interactions plus courtes. En outre, les médecins généralistes de Bruxelles ont tendance à avoir moins d'heures d'attente et passent plus de temps à communiquer avec les patients et leurs familles.