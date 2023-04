In Flanders Fields reçoit une collection unique de lettres de la Grande Guerre, dont certaines évoquent un plan d’évasion

Une famille du sud de la France a fait don, ce samedi, de près de 250 lettres datant de la Première Guerre mondiale au musée In Flanders Fields Museum d'Ypres (Flandre occidentale). La collection contient les correspondances échangées entre deux frères et leur famille. Certaines évoquent des plans d’évasion et sont écrites en encre invisible. Ernest Cazeneuve écrivait fin 1914 alors qu’il se trouvait dans un camp de prisonniers dans la ville allemande de Münster.