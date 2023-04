L'estaminet bruxellois historique La Fleur en Papier Doré va rouvrir ses portes

"Nous en sommes aux dernières étapes de la procédure de réouverture. Nous devons notamment veiller à ce que l'hygiène des lieux soit garantie", expliquait Gilles Lantez, le nouveau locataire du café qui a vu passer de nombreux artistes de renom international. Selon le propriétaire de l'endroit, le Centre public d’aide sociale (CPAS) de Bruxelles, les conditions précises d'exploitation doivent encore être définies. "Cela doit à nouveau être un lieu de culture et de folklore", indique-t-on.

L’histoire du café est en effet intimement liée à la culture du pays. De grands noms du surréalisme belge s'y réunissaient le siècle passé, comme René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën. L'écrivain et poète flamand Hugo Claus le fréquentait également. Tout comme des artistes et interprètes tels que Paul Alechinsky, Louis Paul Boon et l’harmoniciste Toots Thielemans. Ses murs chargés d'œuvres et d'objets hétéroclites reflètent ses trois quarts de siècle d'existence.