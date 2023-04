L’enfant de 9 ans retrouvé mort dans l’ancien port de Gand avait disparu depuis des mois

Ce lundi, la ville de Gand annonce qu’elle organisera mercredi à 19h un moment de recueillement à la mémoire du jeune garçon, au Houtdok où son corps a été sorti de l’eau. "Tout le monde est choqué par le sort tragique qu’a subi cet enfant", expliquait le bourgmestre gantois Matthias De Clercq.

"Pour donner aux Gantois la possibilité de rendre un dernier hommage à Raul, la ville propose de se retrouver le 19 avril à 19h au Houtdok. Tout ceux qui le souhaitent pourront y rendre hommage au garçonnet et à tous les enfants victimes de violences". Dans l’intérêt de la procédure judiciaire, la ville de Gand appelle sa population au calme et à la sérénité, et demande aux médias de respecter l’enquête en cours.

"Nous offrons nos marques de soutien à tous ceux qui ont connu Raul et qui l’ont aimé", concluait le bourgmestre De Clercq.