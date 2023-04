"Supprimons le chômage avec complément d’entreprise, ce système ne fonctionne pas"

Selon Stijn Baert, on ne peut pas non plus blâmer les travailleurs. "Ils reçoivent une allocation et, historiquement, on ne s'attend pas à ce qu'ils reviennent sur le marché du travail. Ils le font à cet âge, en sachant qu'il existe une discrimination fondée sur l'âge dans les demandes d'emploi".

"Il ne faut pas non plus blâmer le VDAB (le service pour l'emploi de la région flamande). Le système est ambigu et les politiciens ne le réforment pas pour que le VDAB puisse l’utiliser correctement. C'est un bric-à-brac de notre marché du travail qui fait que pour les gens travailler plus longtemps c’est une chose pour le voisin, mais à laquelle on peut échapper soi-même."