Alexander De Croo et Alexia Bertrand participent à un iftar avec des jeunes à Bruxelles

L'ASBL CAPITAL est le ‘one-stop-source’ qui inspire, stimule et guide les jeunes bruxellois dans leur développement personnel et professionnel.

Cette association fondée mi-2020 croit en une société durable et inclusive, dans laquelle chacun - indépendamment de son origine socio-économique, de sa religion, de son orientation ou de son genre - a la possibilité de s'épanouir.