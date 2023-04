L'Institut flamand pour les abeilles inquiet face à leur mortalité massive

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les abeilles ont eu des difficultés à survivre aux derniers hivers, indique l'Institut. Tout d'abord, trop de jardins privés sont bétonnés et il n'y a pas assez de fleurs qui peuvent fournir aux abeilles du nectar et du pollen en suffisance. Ensuite, les colonies d'abeilles se font parasiter par le varroa, une sorte d'acarien à l'origine d'une importante part de leur mortalité. "Mais nous voyons aussi cette année une grande perte chez les abeilles résistantes au varroa. D'autres facteurs doivent donc entrer en ligne de compte", indique le VBI, qui évoque également le réchauffement climatique et de nouveaux agresseurs, tels que le frelon asiatique (photo), comme causes de leur disparition. Les effets de ce dernier sont avant tout visibles en Flandre occidentale.

"Il ne faut pas concentrer les recherches sur le varroa uniquement. Des analyses plus larges sont nécessaires pour déterminer ce qui menace nos abeilles", insiste René De Backer. Il appelle les autorités et toutes les parties concernées à rapidement s'asseoir autour de la table pour mettre un terme à cette "disparition massive" des abeilles. Il note aussi que "différentes initiatives ont été prises en Flandre pour aider la biodiversité, mais cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan."