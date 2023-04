L’automobiliste qui avait fauché une cycliste à Roulers écope d'une peine de prison et d'une interdiction de conduire 

L'accident mortel s'est produit l'année dernière, dans la nuit du vendredi au samedi 25 juin, pendant le Batjesweekend à Roulers. Il s'agit du traditionnel week-end de braderie qui se déroule le dernier week-end du mois de juin.

Le conducteur a pris le volant en état d'ébriété et s'est engagé sur le rond-point de la Meensesteenweg en direction du centre de Roulers un peu après minuit. Il roulait beaucoup trop vite et était également sous l'influence du cannabis. Sur la Meensesteenweg, il a heurté le terre-plein central en béton et est entré en collision frontale avec une cycliste. La jeune femme de 23 ans a été tuée sur le coup.