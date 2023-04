La restauration de la porte de Menin a débuté : le Last Post joué à côté du monument

Ce lundi commençait l'installation des échafaudages ainsi que de deux tunnels qui permettront aux piétons de circuler depuis et vers le centre-ville. Les travaux de restauration à proprement parlé débuteront par le retrait d'une couche contenant de l'amiante, dans la voûte intérieure. La couche d'étanchéité du toit va être remplacée à la même période, et une toiture verte va être installée. Les caves, les tours d'escalier et les plafonds du monument bénéficieront d'une réparation, tandis que les éléments en pierre naturelle seront nettoyés en plus d'être réparés. La rénovation et le rejointoiement complet des façades en brique et en pierre sont prévus pour 2024.

Ces travaux ne perturberont cependant ni la cérémonie quotidienne du Last Post (le dernier appel), ni les commémorations importantes. L'association qui s'occupe de cette sonnerie aux morts continuera son hommage quotidien à 20h depuis les remparts à côté de la Porte de Menin. Le public y sera toujours le bienvenu. Les travaux empêcheront en revanche de voir les panneaux nominatifs des victimes de la Première Guerre mondiale.

Le centre d'accueil, situé à côté du monument yprois, proposera une consultation virtuelle des noms. À partir du mois de juin, les visiteurs pourront découvrir l'histoire de la porte de Menin (et de sa restauration) à travers une nouvelle exposition intitulée "Menin Gate Moments" (Les moments de la Porte de Menin).