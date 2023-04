La VRT diffuse la saison 2 de la série sur la Cellule des personnes disparues

La série montre comment les enquêteurs tentent même de suivre une nouvelle piste dans l'affaire Ilse Stockmans, une jeune fille disparue il y a plus de 36 ans alors qu'elle se rendait de Louvain à Aarschot. Avec une boîte à biscuits remplie de journaux intimes et de lettres, ils s’adressent à un spécialiste de l’hôpital universitaire de Leuven dans l'espoir de trouver l'ADN de la jeune fille, ce qui n'était pas possible à l'époque.

"J'ai également parlé à sa mère", explique Fatma Taspinar. "C'est une femme courageuse, qui espère obtenir un jour une réponse et pouvoir offrir à sa fille une sépulture. Nous avons vu avec l’affaire Britta Cloetens à quel point c'était important".

"Pour chaque personne disparue, il y a au moins une personne à qui elle manque".

"Le fait qu'après plus de 30 ans, les enquêteurs de la Cellule personnes disparues fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces "cold cases" (affaires non-élucidées) soient un jour résolues, me semble une pensée très rassurante".