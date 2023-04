Le chocolatier bruxellois Marcolini repris par un groupe sud-coréen

D’après les quotidiens De Tijd et l’Echo, "le fondateur Pierre Marcolini et le co-fondateur Olivier Coune continueront de soutenir le développement de la marque Pierre Marcolini en collaboration avec VM2". Ni la part prise par VM2 Holdings ni le montant de la transaction n’ont été précisés. Le nouvel actionnaire rachète par contre les parts de deux des quatre investisseurs particuliers, à savoir François Schwennicke (ex-Delvaux) et Laurent Levaux (Aviapartner). Le groupe sud-coréen devient ainsi actionnaire principal de La Maison Pierre Marcolini.

L'arrivée du nouvel actionnaire permettra au groupe belge de poursuivre son développement en Asie et en particulier au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Enfin, le chocolatier a récemment acquis un bâtiment de 3.500 m2 à Haren, à côté de l'actuel atelier de Marcolini, pour développer l'atelier et aménager de nouvelles installations.

Toujours selon l'Echo, cet investissement de quatre millions d'euros devrait permettre de tripler la production du chocolatier d'ici l'été 2024. Marcolini emploie 80 artisans chocolatiers et pâtissiers et compte 42 boutiques en Belgique, en France, au Royaume-Uni, à Monaco, au Japon, en Chine et à Dubaï.