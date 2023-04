Un photographe de Knokke-Heist fasciné par le brouillard primé à un concours international

Pour délimiter son champ d’action, le photographe de Knokke-Heist s’est cantonné aux abris d’animaux situés en Belgique. Bien qu’il soit aussi allé à la recherche d’étables à l’étranger. "C’était déjà assez difficile de ne photographier que des abris d’animaux en Belgique. Mais je me suis aussi rendu dans le nord de la France et dans le sud des Pays-Bas à la recherche de ce type d’architecture. Mais on ne les y trouve pas ! Je pense que cela tient au fait que dans ces pays voisins on enlève et nettoie immédiatement tout quand des bâtiments sont délabrés. En Belgique, on ne le fait pas. Si ces ruines ne sont pas dans le chemin, elles restent tout simplement là. C’est ce que je trouve particulièrement beau dans notre pays".

Le premier prix du Sony World Photography Awards 2023 a été attribué à Fan Li originaire de Chine, de troisième prix à Andres Gallardo Albajar originaire d’Espagne. Le travail de Servaas Van Belle est compilé dans un livre intitulé : "STAL - Vernacular Animal Sheds", (‘Abris pour animaux vernaculaires’) publié en 2022.