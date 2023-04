Colruyt annonce une restructuration chez Dreambaby et Dreamland : 6 magasins fermés et 192 emplois menacés

Le groupe indique que Dreamland et Dreambaby connaissent une baisse des volumes qui a un impact négatif significatif sur leur rentabilité malgré une position de leader sur le marché. Colruyt décrit un marché économique difficile avec une concurrence renforcée, des volumes sous pression, le passage à la consommation en ligne et un changement de comportement des clients.

DreamLand est une chaîne de magasins de jouets qui compte 48 magasins en Belgique, selon son site internet. La chaîne de magasins pour bébés DreamBaby compte environ 30 magasins. Ensemble, ils emploient quelque 1 100 personnes.

Des mesures ont été prises ces derniers mois afin de rétablir la situation (révision de la gamme en ligne de Dreamland, modification des tarifs de livraison pour les commandes en ligne) mais "les résultats souhaités et la perspective attendue ne se sont pas concrétisés", ajoute la direction.

Le groupe a donc décidé de restructurer Dreamland et Dreambaby, qui forment ensemble une seule unité technique d'exploitation. Cette restructuration pourrait toucher 192 des quelque 1.100 collaborateurs et entraîner la fermeture d'un magasin Dreamland et de cinq Dreambaby. Une procédure Renault est enclenchée.

La restructuration de Dreambaby devrait donner à cette formule non alimentaire un nouvel élan pour croître durablement et par ses propres moyens et contribuer à la stratégie à long terme du groupe", avance Colruyt.