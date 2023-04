Il y a 80 ans, trois jeunes résistants arrêtent un train de déportation à Boortmeerbeek et sauvent 17 personnes

Le 20e convoi, le premier avec des wagons de marchandises, avait quitté la caserne Dossin à Malines vers 22 heures. Des résistants ont placé un feu rouge de fortune sur les voies, provoquant l'arrêt du train. Avec seulement trois pinces et un revolver, le trio réussit à ouvrir la porte de certains wagons et de libérer 17 prisonniers, une opération de libération unique au cours de la Seconde Guerre mondiale.

"Dans toute sa simplicité, le plan est grandiose et ingénieux", explique l'historien Koen Aerts, affilié à l'université de Gand et au Cegesoma, le Centre d'étude et de documentation sur la guerre et la société contemporaine. "Il y a eu d'autres tentatives de résistants pour arrêter un convoi de Juifs, mais celle-ci est la seule dans toute l'Europe à avoir réussi. Au total, 236 Juifs ont sauté du train cette nuit-là : plus de la moitié d'entre eux ont survécu à la guerre, une petite partie a péri et 89 évadés ont été rattrapés et embarqués dans le convoi suivant.

Au sein du mouvement de résistance juif, l'idée d'arrêter un transport ferroviaire avait germé depuis un certain temps. "Youra Livchitz a pris la direction de l'opération de libération à la place de son frère qui, en tant que résistant chevronné, a d'abord dirigé le commando", explique le professeur Aerts. "Les trois hommes disposaient de 50 000 francs belges pour donner aux évadés 50 francs pour leurs premiers besoins après l'évasion. Les résistants espéraient donc libérer 1 000 personnes".