La Flandre conteste la clef de répartition des médecins entre nord et sud du pays

Dans un commentaire livré à l’agence Belga mardi, le ministre Weyts se montrait encore plus acerbe que dans sa lettre: "C'est l'évidence même qu'un partage du nombre de médecins en fonction du nombre des populations et des besoins sanitaires est le plus objectif", estime le nationaliste flamand. "Le gouvernement fédéral a approuvé l'an dernier un règlement qui fait la part belle aux francophones. Et je ne peux pas imaginer que nous allons à nouveau nous mettre à genoux".

Mis directement en cause, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), rappelle que le mécanisme actuel permet de s'écarter de l'avis de la commission de planification et d'attribuer au besoin plus de quotas Inami à la Flandre afin de résorber son déficit en praticiens. Le socialiste se dit d'ailleurs prêt à entamer une concertation "constructive et en profondeur" avec l'exécutif flamand au sujet de la procédure de planification.