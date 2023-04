La promenade de la jetée de Blankenberge est rénovée et rouverte au public

La rénovation de la promenade de la jetée historique de Blankenberge avait débuté en mars 2021. Elle s’était avérée absolument nécessaire parce que le béton du monument était trop atteint par l’usure du temps. Il n’était plus possible de remettre en état les piliers de la jetée, il fallait donc les remplacer entièrement. Et cette rénovation a pris nettement moins de temps que prévu, puisqu’elle était planifiée jusqu’en 2025.

La jetée avait été bombardée pendant la Première Guerre mondiale, puis reconstruite en 1933 sur une longueur de 250 mètres, sur les plans de Jules Soete. Elle comprend une structure Art déco circulaire à son extrémité en mer qui abrite notamment une brasserie. La nouvelle promenade a été rénovée sur base des plans et photos de 1933. "Les teintes noir et blanc de l’époque ont été respectées autant que possible. La promenade sera maintenant dotée de bancs pour s’asseoir", indiquait le bourgmestre de Blankenberge, Björn Prasse.