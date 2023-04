La VRT consacre un documentaire à Laurent de Belgique, "prince de réserve"

"C’était difficile à l’école parce que les gens pensaient et disaient que j’étais stupide. Mais il y a trois ans on a diagnostiqué que j’étais dyslexique". Ce trouble de l’apprentissage rend la lecture et l’écriture plus ardus, et n’est pas toujours reconnu. "Ce n’est qu’alors que j’ai compris pourquoi l’école était si difficile pour moi. Mais on ne prêtait pas attention à la dyslexie autrefois".

Laurent déclarait aussi à la journaliste Pascal Mertens qu’il reçoit aujourd’hui davantage de soutien du palais royal et de compréhension pour ce qu’est sa vie. Il se dit heureux d’avoir rencontré son épouse Claire Coombs, avec laquelle il a trois enfants : Louise (19 ans) et les jumeaux Nicolas et Aymeric (17 ans).

Laurent de Belgique admet que sa relation avec les responsables politiques est encore toujours troublée, notamment en raison de faux-pas diplomatiques et d’un investissement effectué en 2008 en Lybie. Il souligne aussi que ni lui-même ni sa famille n’ont droit à la sécurité sociale, contrairement au reste de la population.

Comment se porte le prince aujourd’hui ? "Je vais bien, je vais mieux. Je suis content que tout le monde autour de moi soit heureux", conclut Laurent. "J’ai voulu donner à mes enfants une autre jeunesse que celle que j’ai eue. J’ai tout fait pour qu’ils ne doivent pas vivre les mêmes choses que moi".