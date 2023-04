Le scandale des dépassements de pensions des députés fédéraux pourrait bien gagner le Parlement flamand

Avant même que la nouvelle concernant les primes de pension accordées aux anciens présidents du Parlement fédéral Siegfried Bracke (N-VA) et Herman De Croo (Open VLD) ne soit digérée, les politiciens sont à nouveau confrontés à un scandale de pension.

Selon le parti d'extrême gauche PVDA, les députés flamands utiliseraient également une faille pour augmenter légèrement leurs pensions et contourner le plafond des cotisations Wijninckx. Il s'agit de la limite maximale des pensions

Plus précisément, selon le PVDA, il s'agirait d'un régime similaire à celui du Parlement fédéral, mais au Parlement flamand, il serait utilisé depuis 2004. Soit 10 ans de plus qu'au Parlement fédéral.