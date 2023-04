Un haut fonctionnaire belge de l'UE blessé à Khartoum, mais "ses jours ne sont pas en danger"

L'armée et le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent depuis samedi au Soudan. Les violences ont déjà fait 270 morts et 2.600 blessés, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Le conflit était latent depuis des semaines entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des FSR, qui avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021.

Malgré des informations antérieures faisant état d'une trêve temporaire, les combats se sont poursuivis au Soudan dans la nuit de mardi à mercredi. Les ambassades ont demandé à leur personnel de se mettre à l'abri des violences. Lundi, l'ambassadeur de l'Union européenne est tombé dans une embuscade à sa résidence et un convoi de l'ambassade des États-Unis a essuyé des tirs.

Mardi, le groupe paramilitaire des FSR a accusé l'armée soudanaise de violer le cessez-le-feu. Les deux parties n'ont pas non plus respecté un cessez-le-feu de trois heures dimanche et lundi.