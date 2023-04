Exposition "100 Jahre", de l’artiste allemand Hans-Peter Feldmann, à la Fondation A à Bruxelles

Un seul principe, la chronologie, préside à l’organisation de cette mise en forme. Hans-Peter Feldmann dresse une forme d’index qui devient la base de sa classification obsessionnelle. La démarche repose sur la neutralité qu’affichent ces photos proches de documents objectifs et volontairement banalisés, et se referme sur un constat inéluctable : on naît, on vit, on vieillit.

Passant d’une photo à l’autre, d’une année à l’autre, le flot temporel autorise tout observateur à se réapproprier un fragment de vie, comme pour lui rappeler la sienne.

