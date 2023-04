L’un des protagonistes dans la guerre du cuberdon à Gand écope d’une interdiction professionnelle de 7 ans

Carl Demeestere, vendeur à Gand (Flandre orientale) de la friandise traditionnelle en forme de cône appelée cuberdon, a été condamné à un an de prison avec sursis et une interdiction d’exercer sa profession de vendeur ambulant pendant 7 ans. Il doit aussi rembourser une somme de 108.000 euros. Demeestere était impliqué pendant des années dans ce qui a été surnommé "la guerre du cuberdon", qui opposait à Gand deux vendeurs de cette friandise qui tenaient chacun un étal sur la Groentenmarkt et se faisaient concurrence jusqu’à en venir aux poings à plusieurs reprises.