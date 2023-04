La ville de Gand prévoit un signe commémoratif permanent à la mémoire du petit Raul

Raul aurait été victime de violences familiales, mais le parquet de Flandre orientale ne donne pas plus de détails, dans l'attente de l'extradition de l'homme vers la Belgique et de l'autopsie du corps. La ville de Gand est bouleversée par la mort de Raul, a déclaré le conseil communal. "Nous sommes tous très touchés. Tout le monde est choqué par ce qui est arrivé. Nous pensons à tous ceux qui connaissaient et aimaient Raul", avait déjà affirmé le bourgmestre de Gand Mathias De Clerq lundi.

Lors de la cérémonie, mercredi soir, le bourgmestre a annoncé qu'une stèle serait érigée dans le quartier du Houtdok en l'honneur du petit garçon. "Nous allons examiner cette question avec la famille. Nous voulons faire passer le message que Raul ne doit jamais être oublié. Il est inacceptable que des enfants soient maltraités et tués. L'enquête judiciaire est menée de façon approfondie et j'ai toute confiance dans le travail des enquêteurs. Il faudra tirer des conclusions de cette affaire, afin que de tels faits ne se reproduisent plus jamais."

La famille du jeune garçon était présente lors du rassemblement. Des fleurs, des bougies, des peluches et des cartes ont également été déposées devant le quai de l’ancien port gantois.