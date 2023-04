Les partis politiques cherchent un thème pour les élections 2024

Les électeurs ont-ils encore confiance dans la politique ? Et trouvent-ils facilement le parti qui réponde à leurs attentes, ou bien les programmes des partis centristes sont-ils trop peu distincts et les partis d’extrême-droite et extrême-gauche vont-ils du coup engranger davantage de voix ?

Des dossiers comme celui du supplément de pension pour d’anciens présidents du Parlement fédéral ou certains députés à la Chambre - qui fait polémique depuis plusieurs semaines et a même fait tache d’huile aux parlements régionaux - pourraient avoir comme conséquence "que la confiance dans la politique ou la démocratie-même deviennent la thématique des prochains scrutins, plutôt que la migration ou le "woke". Et ça c’est une évolution assez dangereuse", estime Ivan De Vadder. "Car ce sont les partis extrémistes, plutôt que les partis centristes, qui ont pour thème ce manque de confiance dans la politique actuelle. Et si l’on en croit la théorie que les partis "propriétaires" de la thématique des élections remportent en général le scrutin, ce pourraient être ces partis extrémistes qui sortiront vainqueurs des élections".

"Les partis centristes devraient se concentrer sur un message plus clair, plus proche de l’électeur, mais aussi surtout travailler ensemble et arrêter de se mettre mutuellement des bâtons dans les roues. Mais cela fait des années qu’on essaye de leur faire passer ce message".