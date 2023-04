Les réfugiés ukrainiens seront obligés de s'inscrire auprès du VDAB

"Bien entendu, nous devons soutenir les réfugiés de guerre, mais ceux qui restent ici et peuvent travailler devraient également s'engager sur notre marché du travail", explique le principal auteur de la proposition, Robrecht Bothuyne (CD&V). Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, 25.000 Ukrainiens en âge de travailler résident en Flandre. Nombre d'entre eux perçoivent un revenu d'intégration, mais tous les réfugiés ne parviennent pas à trouver leur place sur le marché du travail.

"L'enregistrement obligatoire auprès du VDAB permettra aux Ukrainiens d'être guidés par l’Office flamand pour l’emploi et ses partenaires sur le marché du travail. Ils seront informés de cette obligation par l'administration locale où ils sont enregistrés. Cependant, l'enregistrement obligatoire ne s'applique qu'aux personnes en âge de travailler", ajoute Axel Ronse, député de la N-VA.

La proposition prévoit également des accords avec les centres publics d’aide sociale (CPAS) sur l'orientation des bénéficiaires du revenu d'intégration vers le marché du travail. "Ainsi, les CPAS peuvent obliger le bénéficiaire du revenu d'intégration à s'inscrire au VDAB. Si un bénéficiaire du revenu d'intégration ne respecte pas cette obligation, le CPAS peut imposer des sanctions, par exemple en retenant (une partie) du revenu d'intégration", précise Tom Ongena, député de l'Open VLD.

Cette obligation d'enregistrement auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'appliquera aussi bien aux Ukrainiens qui arrivent dans le pays qu'à ceux qui s'y trouvent déjà.