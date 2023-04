Musées et parc du Cinquantenaire seront rénovés d’ici 2030, pour devenir "la principale attraction touristique du pays"

Le parc du Cinquantenaire et ses bâtiments historiques - dont Autoworld, le Musée de l’armée et le Musée royal d’Art et d’Histoire (photo) - vont connaître une importante modernisation à l'occasion du bicentenaire de la Belgique en 2030. Le site est appelé à devenir le "phare socio-culturel" du pays, comparable au Central Park new-yorkais. "Le Musée d’Art et d’Histoire a vieilli, c’est presque un musée dans un musée", estime le Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine. "Le but est que chaque Belge et chaque touriste qui vient en Belgique lui consacre une visite".