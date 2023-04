Trente-six Belges identifiés au Soudan, une évacuation n'est pas à l’ordre du jour

Au total, 24 Belges et douze ayants-droits (des personnes qui n’ont pas la nationalité belge mais bien un lien direct avec un Belge) ont été identifiés au Soudan, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, ce jeudi en séance plénière, en réponse à une question du député Tim Vandenput (Open VLD). Une évacuation n’est pas (encore) à l’ordre du jour parce que la situation est trop dangereuse dans le pays africain. Ces six derniers jours, plus de 300 civils ont été tués pendant les combats entre l’armée et le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR).