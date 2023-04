Une collision entre un scooter et un train évitée de justesse à Rumbeke, Infrabel divulgue les images

Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge divulgue les images de ce qui pourrait avoir été un terrible accident, en début de semaine, au passage à niveau de Rumbeke (Flandre occidentale). Un de plus, souligne Infrabel. Le conducteur d’un scooter a en effet traversé les rails de chemin de fer alors que les barrières du passage à niveau étaient fermées et que le train arrivait à grande vitesse, sur la ligne entre Roulers et Courtrai, en claxonnant. Le scooter a pu passer de justesse (voir la vidéo). Infrabel utilise ces images hallucinantes pour rappeler qu’il est strictement interdit de traverser un passage à niveau qui est fermé. Le contrevenant met en effet ses jours en danger.