Le CEO Frederik Delaplace dément vouloir imposer un "devoir de silence" au personnel de la VRT

"Tout un chacun doit pouvoir exprimer son opinion au sein de la VRT et cela sans crainte", assure Frederik Delaplace dans sa nouvelle communication de ce vendredi vers le personnel, qui a été rendue publique par la VRT-même. Un courriel interne envoyé en début de semaine par le patron de la VRT avait en effet suscité l'émoi, Delaplace demandant au personnel de ne pas transmettre d'informations internes et d'éviter toute "expression imprudente" vers l'extérieur.

Les syndicats de l'entreprise avaient déposé un préavis d'actions pour dénoncer ce qu'ils considéraient être une atteinte à la liberté d'expression. Quant au ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle (photo), il avait regretté mercredi la façon dont le patron de la VRT avait rappelé au personnel de la chaîne publique flamande les règles en matière de communication. La façon de communiquer, le moment choisi et la formulation lui ont paru mal avisés, et "une telle erreur ne devra plus se reproduire" soulignait le ministre. Sur le fond, Benjamin Dalle ne désavouait toutefois pas le message envoyé.